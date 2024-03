Rocco Siffredi è stato accusato di molestie sessuali da parte di una giornalista. Scopriamo cos’è accaduto qui di seguito.

La giornalista ha recentemente rilasciato un’intervista anonima al Corriere della sera. Qui ha spiegato che Rocco Siffredi sa di aver sbagliato e sa di rischiare. Proprio per questo starebbe cercando di rovesciare la frittata su di lei dopo la denuncia. Lo stesso Siffredi sarebbe pronto a denunciarla a sua volta.

Ho la colite per il nervosismo che mi è venuto a leggere certe sue risposte… e i giorni precedenti non erano stati facili. Quello che ignora è che la polizia ha già una chiavetta Usb con tutto quello che ci siamo detti e scritti.

ha detto la giornalista.

Come gli ho scritto in chat, sulle offese personali avrei potuto sorvolare ma non accetto in nessun modo che venga messa in dubbio la mia professionalità.