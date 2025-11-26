Sono molteplici i reti dei quali è accusato il 47enne, che la donna ha denunciato per le violenze subite nel corso di diversi anni

Stalking, violenze e minacce. Sono reati gravissimi quelli dei quali è accusato un uomo di 47 anni, autore di maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex compagna, perpetrati, stando alle denunce presentate dalla donna, nel corso dei quattro anni di relazione. Per tali ragioni è scattato l’arresto nelle scorse ore, da parte degli uomini della polizia di Bergamo che stanno indagando sulla vicenda.

La donna ha deciso di interrompere la relazione nel mese di agosto dopo aver denunciato al commissariato di Treviglio di aver subito violenze fisiche e verbali per anni. Ma dopo la denuncia e l’interruzione della relazione la situazione è precipitata ed il 47enne ha iniziato a perseguitare la ex con innumerevoli telefonate e vocali, minacciandola ed inviandole anche espliciti messaggi di morte.

Al reato di maltrattamenti si è dunque aggiunto anche quello di stalking, dal momento che l’uomo ha di fatto perseguitato l’ex compagna al punto da arrivare ad introdursi nell’appartamento della donna, che in quel momento non si trovava in casa, rompendo suppellettili e mobili. Tra i casi più gravi in merito ai quali le forze dell’ordine stanno indagando, l’aver preso la donna a calci e pugni.