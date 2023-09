In America si torna a parlare di dispositivi di protezione contro il Covid, come le mascherine. Anche in maniera leggera, i positivi risultano essere in aumento. Le nuove varianti, come Pirola, potrebbero mettere in discussione l’efficacia dei vaccini, almeno in parte. Nonostante ci sia sui social una certa ansia per un eventuale ritorno della pandemia, Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova rincuora gli animi.

Bassetti: “Di Covid mi pare che si preoccupino più i social”

Nel corso di un’intervista a Today, Bassetti ha risposto a una domanda riguardante un ritorno di ansia da Covid. Il luminare ha dichiarato: “Ma guardi, a mio parere sono preoccupazioni da Twitter, ed è bene che lì rimangano. Ultimamente di Covid mi pare che se ne preoccupino più i social di quanto non facciano i medici, e questo dovrebbe dirla lunga. La verità è che si è tornato parlare di Covid intorno a ferragosto, e questo ha fatto schizzare il numero di tamponi”.

Fare il vaccino è importante

Bassetti ha poi sottolineato come il Covid sia un pericolo solo per una parte dela popolazione, ovvero, quella formata da anziani e ultra fragili. Il medico ha spiegato: “Quello che serve è sensibilizzare quella quota di popolazione che rischia davvero, anziani e ultra fragili appunto, perché a loro il richiamo vaccinale del prossimo ottobre può concretamente salvare la vita”.