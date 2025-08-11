Da Nord a Sud in questi giorni si boccheggia per l’arrivo di Caronte, l’anticiclone africano. In alcune città le temperature toccano i 40 gradi. Ma ecco quanto durerà, quando arriveranno i primi temporali e le prime piogge.

Anticiclone africano: caldo rovente sull’Italia

Chi può fuggire al mare o in montagna in questi giorni è fortunato, visto l’arrivo di Caronte, l’anticiclone africano, che porta le temperature a toccare i 40 gradi in diverse città.

Là dove non si arriva ai 40 gradi ci pensa l’umidità a rendere il clima insopportabile. Come si legge su ilmeteo.it, questa fase di caldo estremo durerà almeno fino a Ferragosto. Oggi, lunedì 11 agosto, sarà una delle giornate più calde, soprattutto nel Lazio e in Toscana. Inoltre, protagoniste di questi giorni saranno anche le notti tropicali, con il termometro che non scenderà sotto i 28-30 gradi in diverse zone. Ma, quanto durerà questo caldo intenso? Quando arriveranno piogge e temporali?

Anticiclone africano, picco di caldo sull’Italia: quando arrivano piogge e temporali

Come detto l’Italia è sotto la morsa di Caronte, l’anticiclone africano che sta rendendo insopportabili le temperature un pò su tutta la Penisola. Questa ondata di caldo durerà sicuramente fino a Ferragosto, con cielo sereno su tutt’Italia, anche se tra martedì 12 e mercoledì 13 potrebbero esserci alcuni temporali locali. Al momento non si sa quanto il caldo finirà, ma pare che almeno fino al 20 dovremmo far fronte a queste temperature estreme.