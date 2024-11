Ospite da Che tempo che fa, Francesca Fagnani si è sbottonata sulla nuova edizione del suo programma, Belve. In particolare, la conduttrice ha svelato il nome della persona che sarà il suo primo ospite.

Il primo ospite di Belve

Ieri sera, domenica 10 novembre, Francesca Fagnani è stata ospite di Fabio Fazio sul Nove, svelando chi sarà il primo ospite a essere intervistato a Belve, in onda su Rai2.

E lo scoop è succulento.

Fagnani infatti dovrebbe intervistare Andrea Giambruno, l’ex compagno di Giorgia Meloni.

Afferma Fagnani: “Noi l’abbiamo invitato. Diciamo che è un evento. Noi l’abbiamo invitato, lui è contento e convinto di venire. Da parte nostra siamo molto felici di questo. So che a Mediaset stanno dialogando su questo e quindi speriamo di vederlo. Stanno dialogando con gli avvocati. Quindi siamo fiduciosi del suo arrivo. Il fatto che voglia venire è interessante. Poi lui non ha mai parlato.”

Andrea Giambruno a Belve?

Andrea Giambruno è stato per mesi al centro dell’attenzione a causa di uno scandalo su alcune sue dichiarazioni. Attenzione che è rimasta alta anche in seguito, quando si è separato da Meloni. Giambruno non ha mai parlato chiaramente di ciò che è successo e potrebbe decidere di farlo ora, a Belve.