Andrea Giambruno minaccia di dimettersi da Mediaset se non gli viene garantito un ritorno in video, dopo essere stato messo in una posizione defilata a causa dello scandalo dei fuorionda. Il suo futuro è incerto, con speculazioni su possibili alternative come la conduzione del Tg4 o di Studio Aperto. Potrebbe anche considerare il mondo della stampa, collaborando con giornali di centro-destra

Andrea Giambruno ha lanciato un ultimatum ai dirigenti di Mediaset, facendo capire che la sua pazienza è ai limiti. Dopo essere stato messo in una posizione defilata a causa dello scandalo dei fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia, l’ex compagno della premier Meloni sarebbe pronto a rassegnare le dimissioni se non gli sarà garantito un ritorno in video. La notizia è stata riportata da Giuseppe Candela su Dagospia.

La situazione attuale di Giambruno

Secondo quanto riportato da Candela, Giambruno avrebbe dichiarato: «O torno in video o me ne vado». Da quasi un anno, la situazione si è fatta insostenibile per lui, poiché, dopo le polemiche generate dai fuorionda, la sua attuale posizione nel programma “Diario del giorno” lo sta limitando.

Le opzioni future di Giambruno

Il futuro di Giambruno appare incerto: se la questione principale rimane se resterà o meno in Mediaset, iniziano a emergere speculazioni su dove potrebbe dirigersi se decidesse di allontanarsi da Cologno Monzese. In passato, avrebbe già manifestato interesse per la conduzione del Tg4 delle 19 o di Studio Aperto, ma queste richieste non sembrano aver trovato riscontro, alimentando ulteriormente le sue frustrazioni.

Ma quali potrebbero essere le sue opzioni? Escludendo un ritorno alle emittenti regionali (dove ha iniziato la sua carriera a Telenova), e un possibile passaggio alla Rai, Giambruno potrebbe considerare di dedicarsi al mondo della stampa, magari collaborando con giornali che condividano le sue inclinazioni politiche, simili a quelle dell’ex partner, di centro-destra.