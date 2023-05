Antimafia: Verini, 'grave nomina Colosimo, impegno Pd contro corruzione'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "La recente nomina della presidente della Commissione antimafia, non è stata uno schiaffo al Pd ma alle associazioni e familiari di vittime della mafie". Così Walter Verini, senatore e capogruppo Pd in Commissione antimafia nel corso del filo diret...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – "La recente nomina della presidente della Commissione antimafia, non è stata uno schiaffo al Pd ma alle associazioni e familiari di vittime della mafie". Così Walter Verini, senatore e capogruppo Pd in Commissione antimafia nel corso del filo diretto a Radio Immagina, la web radio dem.

"Come Pd lavoreremo ora a una agenda su due piani: aiutare la ricerca di verità sui misteri delle stragi degli anni Novanta, le complicità politiche, i legami con il terrorismo nero. E aiutare a contrastare mafie che penetrano nell’economia, nelle istituzioni, nella finanza, negli appalti. Che riciclano con l’usura, il welfare criminale. Per questo è fondamentale un rapporto con l’associazionismo e le forze che si battono contro le mafie. Tutto questo mentre il governo allenta il contrasto contro i reati nella Pubblica amministrazione, cancella l'abuso d'ufficio, colpisce gli organi di controllo come la Corte dei Conti, mostrando grande fastidio per il rispetto delle regole e la trasparenza. Così non si combattono le mafie e si perde credibilità davanti al Paese e all’Europa”.