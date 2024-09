Antonella Clerici, durante "È sempre mezzogiorno", discute sull'intervento chirurgico alle ovaie, descrivendolo come un problema sanitario tipicamente femminile: «Apprezzo molto il vostro affetto».

Antonella Clerici ha ripreso il suo noto show “È sempre mezzogiorno” con grande puntualità, rallegrando i suoi affezionati spettatori, pronti a ritrovare la loro amata presentatrice dopo una stagione estiva un po’ insolita. Una stagione che ha visto Antonella affrontare delle sfide di salute, dovendo affrontare l’ovariectomia, un intervento chirurgico per rimuovere le ovaie.

Condivide Antonella Clerici

Antonella ha inaugurato la nuova stagione di “È sempre mezzogiorno” mostrando la sua gratitudine verso i suoi spettatori che l’hanno supportata nel corso di un’estate difficile a causa dell’operazione. “È sempre un’emozione riprendere, ma quest’anno un po’ di più. Volevo iniziare dicendo ‘Grazie’ a tutti coloro che mi hanno scritto per sapere come sto. Il vostro interesse per il mio stato non era mero pettegolezzo, era la vostra sincera preoccupazione per me e ho sentito tutto il vostro affetto in un solo attimo, e questo mi ha aiutato molto”.

Antonella ha poi aggiunto: “Questo è stato un’estate particolare, iniziata con problemi di salute molto femminili. So che tutte le donne possono capire a cosa mi riferisco. Poi, però, ho trascorso l’estate come mi piace, in tranquillità, con i veri amici e la mia famiglia, in silenzio, senza troppi fronzoli, apprezzando le cose semplici della vita. Ora sono pronta a ricominciare con voi. Sembrava solo ieri, ma la vita quando è piena di tanti eventi, passa più velocemente. Quindi, grazie per essere qui con me”.