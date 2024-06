Antonella Clerici e Vittorio Garrone: perché il matrimonio non è arrivato?

Da tempo si parla del matrimonio tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone, ma il fatidico “sì” non è ancora stato pronunciato. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha vuotato il sacco, spiegando la sua posizione in merito alle nozze.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone: il matrimonio ma celebrato

Antonella Clerici e Vittorio Garrone sono una coppia dal 2016. Si sono conosciuti grazie ad un’amica comune, la dietologa Evelina Flachi, e fin dal primo incontro hanno avuto una certa sintonia. Lui, per fare breccia nel cuore dell’amata, le ha scritto lettere profumate e, giorno dopo giorno, è nato un grande amore. Da anni si parla di un imminente matrimonio, ma il fatidico “sì” non è stato ancora pronunciato. Come mai? A svelarlo è stata la cara Antonellina.

Le parole di Antonella Clerici

Intervistata dal settimanale Gente, Antonella Clerici ha spiegato:

“Non amo i festeggiamenti e non è nei miei progetti. Stiamo bene così, siamo una famiglia, ci amiamo. Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo, l’ho già fatto due volte. Ora sono così felice e non vorrei qualcosa di diverso da quello che ho già”.

La conduttrice e Vittorio Garrone, almeno per il momento, non hanno intenzione di sposarsi.

Antonella e Vittorio: una grande famiglia allargata

Antonella ha due matrimoni alle spalle: nel 1989 con il giocatore di basket Pino Motta e nel 2000 con il produttore musicale Sergio Cossa. La figlia Maelle, però, è nata dall’unione con Eddy Martens. Vittorio, invece, ha avuto una sola moglie, con la quale ha messo al mondo tre figli: Beatrice, Luca e Agnese.