Antonella Clerici aveva fatto sapere, attraverso i social, di trovarsi in ospedale: la conduttrice, infatti, è stata operata d’urgenza alle ovaie dopo un regolare controllo per una cisti. “Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene” aveva scritto la Clerici.

Antonella Clerici operata d’urgenza: è polemica

“Con una persona comune non sarebbe andata così velocemente questo è” ha commentato un utente, osservando quindi che Antonella Clerici sia stata operata in tempi brevi solo perché famosa. A rispondere a questo commento però è direttamente la dirigente di Senologia clinica all’IDI-IRCCS, IDI Istituto Dermopatico dell’Immacolata, di Roma, Adriana Bonifacino, che ha scritto: “Per quanto mi riguarda non è così. Sono 45 anni di lavoro e posso assicurarle che c’è molta buona sanità. Ho ammesso le difficoltà. Ma ho sempre lavorato in ospedali e ambienti pubblici da 44 anni. Antonella ne parla e parla al cuore delle persone. Ma tanti altri e certamente non per me potrebbero farlo. Noi ci siamo“.

I ringraziamenti della conduttrice a medici e infermieri dell’ospedale

Nel suo post Antonella Clerici aveva ringraziato tutti i medici e infermieri dell’ospedale, tra cui anche la Bonifacino che ha così risposto: “Grazie per questo tuo post. Credere nella prevenzione ed esercitarla è il meglio per noi stessi per volerci più bene. la prevenzione è l’arma più potente di cui noi disponiamo“.

