Antonella Clerici rientra nel mondo della televisione con "È Sempre Mezzogiorno", ma subisce delle critiiche sui social.

A partire dal 9 settembre, Antonella Clerici farà ritorno alla programmazione di Rai Uno con le sue trasmissioni quotidiane di ‘È Sempre Mezzogiorno’, a partire dalle 11.55. L’annuncio della nuova stagione del show non è stato accolto senza riserve, specialmente per la presenza di un membro fisso del cast che non sembra apprezzato dal pubblico. Di chi potrebbe trattarsi? Qual è la ragione per cui un programma così popolare, ora alla sua quinta stagione, sta suscitando numerose controversie? Scopriamo insieme cosa sta preoccupando i fan del programma condotto da Clerici e altri!