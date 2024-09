Antonella Clerici trasmette un messaggio video alla sua rivale Barbara Palombelli.

Antonella Clerici, conduttrice di "È Sempre Mezzogiorno", ha fatto un gesto sorprendente mettendo da parte la rivalità televisiva per fare gli auguri al programma "Forum", che quest'anno festeggia il suo quarantesimo anniversario. Clerici ha apprezzato l'ottimo lavoro della conduttrice attuale di Forum, Barbara, e ha espresso la sua sorpresa per il raggiungimento di quest'importante traguardo. Anche altre figure televisive insieme a ex conduttrici del programma e celebrità come Francesco Totti hanno inviato i loro auguri a Forum. Il programma, in onda dal 1985, ha avuto quattro presentatrici nel corso della sua storia.

Antonella Clerici ha messo da parte la sua rivalità televisiva per porgere i suoi auguri alla trasmissione Forum, che quest’anno celebra il suo quarantesimo anniversario. A sorpresa, l’host di “È Sempre Mezzogiorno”, un diretto concorrente, ha espresso il suo stupore nell’essere testimone di questo traguardo. “Sembra incredibile, sono già passati 40 anni!” ha commentato Clerici nel video registrato nel suo studio televisivo. Ha proseguito riconoscendo l’eccellente lavoro della corrente conduttrice di Forum, Barbara, e ha espresso il suo piacere nel tenerle testa nonostante la concorrenza. Numerose altre personalità televisive, tra cui le ex anchor di Forum, Paola Perego e Rita Dalla Chiesa, affiancate da figure importanti come Paolo Bonolis, Gerry Scotti e Cesara Buonamici, hanno anche inviato i loro auguri a programa, così come l’astro del calcio Francesco Totti. Forum, in onda dal 1985, ha visto alla sua guida quattro presentatrici durante la sua storia. Rita Dalla Chiesa ha detenuto il record essendo la conduttrice per ben venti stagioni, seguita da Barbara Palombelli, al timone dal 2013, Paola Perego, che lo ha condotto per cinque anni, e Catherine Spaak, che ha contribuito al suo successo iniziale.