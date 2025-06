Antonella Elia e Pietro Delle Piane, insieme da 5 anni, hanno stupito i fan con una sorpresa! Ecco l’annuncio ufficiale della coppia in un programma tv che andrà in onda prossimamente.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, l’annuncio ufficiale: “Ci sposiamo”

Annuncio ufficiale di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, coppia da ben 5 anni, conosciuti anche per aver preso parte al reality show “Temptation Island” di Canale 5 dove si lasciarono.

I loro fan resteranno a bocca aperta quando il prossimo 14 giugno andrà in onda la loro interista su Rai 2 nel corso della puntata di Storie di donne al bivio condotta da Monica Setta.

L’amore che li lega da 5 anni

Antonella Elia si è sempre, o quasi, espressa in modo dolce e amorevole nei confronti del suo compagno Pietro Delle Piane dichiarandosi innamorata dall’inizio. “Ci amiamo ormai da cinque anni e lui è stato l’unico uomo che mi ha fatto pensare alla famiglia. Sono orfana da quando ero piccola e non ho mai avuto storie lunghe, né ho pensato di diventare mamma. Ma con Pietro tutto è cambiato, da quella prima volta che mi baciò in macchina, d’inverno e con il riscaldamento rotto, non ci siamo più lasciati”.

L’annuncio ufficiale

Ebbene, i due innamorati hanno dichiarato, dopo un primo “annuncio” in passato, che presto convoleranno a nozze. A dichiararlo è la coppia propria in tv, da Monica Setta, a Storie di donne al bivio.

Il matrimonio si svolgerà in una cornice da sogno il prossimo 31 dicembre 2025: “Ci sposiamo a Cortina a San Silvestro“, ha riferito Pietro davanti alla sua Elia e alla conduttrice tv Monica Setta. Nel 2024 avevano annunciato questa intenzione, ma ora ci sono anche la data e la location ufficiali, non più Polinesia dunque, ma Cortina.

La proposta di matrimonio già era stata resa nota. Lo aveva detto al settimanale Nuovo lo scorso novembre, quando aveva annunciato che le nozze si sarebbero celebrate in estate, ma in Polinesia. “Dopo due anelli, aspettavo la terza dichiarazione per dire sì”, ironizzava la Elia, e infatti così è accaduto.