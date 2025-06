The Couple, flirt in corso tra Elena Barolo e Antonino Spinalbese? L'indiscre...

Flirt in corso tra Antonino Spinalbese ed Elena Barolo dopo la fine di “The Couple”? Ecco l’ultima indiscrezione bomba.

Antonino Spinalbese ed Elena Barolo insieme: flirt in corso dopo The Couple?

Il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, “The Couple“, è stato un flop, tanto che non c’è stata nemmeno la finale.

Tra i protagonisti c’è stato sicuramente l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, ovvero Antonino Spinalbese. Il parrucchiere sembrava molto vicino, durante il programma, sia a Jasmine Carrisi, sia a Brigitte Boccoli ma, in realtà, oggi pare che Spinalbese stia con un’altra concorrente di “The Couple”. A lanciare la bomba è stato l’esperto Gabriele Parpiglia nella sua newsletter: dietro le quinte del reality sarebbe nato l’amore tra Antonino Spinalbese ed Elena Barolo. Parpiglia afferma: “sembrerebbe che la storia continui in gran segreto, nonostante sia ormai sulla bocca di tutti“. Per il momento nessuno dei diretti interessati ha smentito o confermato ma, l’ex velina non era fidanzata con Alessandro Martorana?

Elena Barolo e Alessandro Martorano si sono lasciati?

Come abbiamo visto, Gabriele Parpiglia ha lanciato l’indiscrezione bomba che vede un flirt in corso tra Antonino Spinalbese ed Elena Barolo. Ma, l’ex velina non era fidanzata con lo stilista Alessandro Martorana? A quanto pare i due si sarebbero lasciati, Martorana infatti avrebbe avuto una relazione parallela con una concorrente de l‘Isola dei Famosi 2025. Una volta scoperto, la Barolo avrebbe lasciato lo stilista.