Antonio Capuano, chi è il consulente di Salvini che ha organizzato il viaggio a Mosca

Chi è Antonio Capuano, ex parlamentare forzista, avvocato e consulente di Matteo Salvini in ambito di politica estera.

Formalmente senza incarichi ufficiali, Antonio Capuano sembra essere il nuovo consulente per la politica estera di Matteo Salvini e colui che gli avrebbe organizzato il viaggio a Mosca di cui tanto si sta discutendo in questi giorni: vediamo chi è e di cosa si occupa.

Chi è Antonio Capuano

Ex deputato di Forza Italia dal 2001 al 2006, ha fatto parte alla Camera dei deputati della Commissione Lavoro Pubblico e Privato e, fino al 2012, è stato consigliere comunale di Frattaminore, in Campania. Avvocato e assistente di alcune ambasciate (non ha voluto precisare se anche di quella russa), si è trasferito a Roma e poi in Medio Oriente entrando a contatto con il mondo della politica estera.

Da qualche mese avrebbe iniziato a collaborare con il leader della Lega (“con Salvini ci siamo confrontati su alcuni dossier ma non ho un incarico formale“, ha riferito a Repubblica).

In particolare sarebbe stato lui ad organizzargli il viaggio a Mosca che avrebbe dovuto intraprendere in questi giorni e di cui non si conoscono i dettagli su partenza, incontri e ritorno. Il numero uno del Carroccio avrebbe però cancellato i suoi impegni tv fino a metà settimana, pur senza fornire date precise dell’ipotetica missione che ha l’obiettivo di incontrare Putin e chiedergli il cessate il fuoco.

Capuano: “Dovevamo presentare un piano di pace”

Alcuni media hanno riferito che Salvini avrebbe dovuto partire il 29 maggio e lo stesso Capuano avrebbe riferito che “dovevamo presentare un piano di pace in quattro punti, individuando una sede neutrale per le trattative, avvertendo il governo qualche ora prima di partire per far sì che non si bruciasse la trattativa“.