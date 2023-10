Home > Video > Antonio Palmieri: “Berlusconi mi ha cambiato la vita” Antonio Palmieri: “Berlusconi mi ha cambiato la vita”

"Berlusconi mi ha cambiato la vita. Nei momenti di difficoltà della mia famiglia lui c'è stato, era generoso anche con chi incontrava una volta sola per un minuto. Non ci chiamava dipendenti, ma collaboratori: non si lavorava per Berlusconi, ma si lavorava CON Berlusconi". Antonio Palmieri, ex responsabile della comunicazione di Forza Italia, racconta a Notizie.it la sua amicizia con Silvio Berlusconi