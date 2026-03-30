Secondo gli inquirenti l'85enne fu segregato e maltrattato prima di essere ucciso: i dettagli.

Il 25 ottobre 2025 un uomo di 85 anni fu trovato morto in casa a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. Per la sua morte sono stati ora arrestati la moglie e il figlio. I dettagli.

Piacenza, anziano trovato morto in casa

Un uomo di 85 anni fu trovato morto all’interno della sua abitazione a Castel San Giovanni, nel Piacentino, il 25 ottobre dello scorso anno. Subito sono partire le indagini, in quanto il corpo dell’anziano destava dei segni sospetti che non facevano dunque pensare a una morte naturale. L’85enne, affetto da gravi patologie invalidanti, sarebbe stati segregato nel seminterrato e sarebbe stato vittima di violenze. Le indagini hanno oggi portato all’arresto di madre e figlio.

Anziano trovato morto in casa nel Piacentino: arrestati moglie e figlio

I carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Piacenza questa mattina hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Piacenza su richiesta della Procura nei confronti della moglie e del figlio dell’anziano trovato morto in casa lo scorso ottobre. La moglie, 81 anni, è stata posta agli arresto domiciliari per concorso in sequestro di persona e maltrattamenti. Il figlio invece è stato portato in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato, sequestro di persona e maltrattamenti.