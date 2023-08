Applica un sovrappezzo per l'uso del pos: barista aggredita a Cornuda

La causa era stato un sovrapprezzo per l'uso del pos. Intervenute le forze dell'ordine.

Un uomo aveva pagato il conto al bar con il pos, ma quando si è accorto che la barista aveva applicato un sovrapprezzo di 50 centesimi per l’utilizzo della carta, è andato su tutte le furie. È successo a Cornuda dove una donna è stata aggredita in un bar di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa nel pomeriggio di giovedì 24 agosto. Provvidenziale l’intervento di alcuni clienti che si trovavano all’interno dell’esercizio e che hanno evitato potesse accadere il peggio.

Barista aggredita a Cornuda: cosa è successo

Il fatto è avvenuto intorno alle 17.30. Stando a quanto si apprende, l’aggressore, un uomo di nazionalità macedone sulla trentina, quando si era accorto che erano stati aggiunti 50 centesimi di sovrapprezzo sul conto si è avventato sulla donna prendendola per il collo. A seguito dell’intervento di alcuni clienti che hanno difeso la barista, quest’ultima è stata trasportata in ospedale dove sono stati eseguiti degli accertamenti.

Il racconto della barista

Nel frattempo, tra le pagine del Gazzettino, è stato riportato il racconto di Valentina Pinarello, barista di 23 anni. La giovane, in merito a quanto accaduto, ha spiegato di aver informato il cliente del sovrapprezzo di 50 cent per il pagamento con il pos. Ha infine osservato: “Poi lui ha chiamato il locale chiedendo spiegazioni e dopo una quindicina di minuti è tornato. ‘Non mi spiego una reazione così dopo tanti minuti. Se io ho qualcosa da ridire, lo faccio subito, non dopo così tanto tempo”.