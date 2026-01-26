Giornata triste e di lutto per le forze armate italiane. Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha infatti dato il triste annuncio poco fa. Ecco cosa è successo.

Il triste annuncio del ministro Crosetto: è lutto nelle forze armate

Tragedia nelle Forze armate impegnate all’estero. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha poco fa annunciato la scomparsa di una figura importante, che ha scosso l’intera Aeronautica Militare: “con profonda tristezza ho appreso della scomparsa del Maggiore dell’Aeronautica Militare Salvatore Carpitano, deceduto a seguito di un tragico incidente stradale nei pressi della base aerea di Luke (Stati Uniti), dove prestava servizio in qualità di pilota istruttore presso la Rappresentanza Aeronautica Militare Italiana.

A nome mio e di tutta la Difesa, esprimo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Generale di Squadra Aerea, Antonio Conserva, e a tutti i colleghi dell’Arma Azzurra.”

Lutto nell’Aeronautica Militare: chi era Salvatore Carpitano

Guido Crosetto ha annunciato la prematura scomparsa del Maggiore dell’Aeronautica Militare Salvatore Carpitano in un incidente stradale in Arizona. Carpitano aveva 35 anni, era originario ci Catania e prestava servizio nella Rappresentanza dell’Aereonautica Militare Italiana (RAMI). Faceva parte del 156esimo Gruppo Volo e si occupava di addestrare i piloti. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul tragico incidente.