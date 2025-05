Il via libera del Senato

Con un voto che ha visto 78 favorevoli e 53 astensioni, il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto riguardante le polizze assicurative contro i rischi da catastrofi. Questa decisione arriva dopo che la Camera dei Deputati aveva già dato il suo consenso lo scorso 8 maggio.

La legge, ora ufficiale, si propone di rivedere e prorogare gli obblighi assicurativi per le imprese, un tema di grande rilevanza in un contesto di crescente vulnerabilità ai disastri naturali.

Modifiche significative per le imprese

Il decreto, composto da due articoli, introduce importanti modifiche riguardanti i termini di stipula delle polizze assicurative. In particolare, le imprese di medie dimensioni avranno tempo fino al per assicurarsi contro i danni causati da calamità naturali. Le piccole e micro imprese, invece, dovranno completare la stipula entro il . Per le grandi aziende, il termine rimane fissato al , data che segna un’importante scadenza per la compliance normativa.

Le reazioni delle opposizioni

Nonostante l’approvazione della legge, le opposizioni hanno scelto di astenersi, come già preannunciato durante il dibattito in Aula. Questo atteggiamento riflette una certa insoddisfazione nei confronti delle misure adottate, che secondo alcuni non sarebbero sufficienti a garantire una protezione adeguata per le imprese italiane. Tuttavia, il governo ha sottolineato l’importanza di queste modifiche, evidenziando come la proroga dei termini possa favorire una maggiore adesione da parte delle aziende, specialmente quelle più piccole, che spesso si trovano in difficoltà a rispettare scadenze stringenti.

Un passo verso la sicurezza

La legge rappresenta un passo significativo verso una maggiore sicurezza per le imprese italiane, in un periodo in cui i cambiamenti climatici e le calamità naturali stanno diventando sempre più frequenti. La possibilità di stipulare polizze assicurative con scadenze più flessibili potrebbe incentivare le aziende a investire in misure di protezione, contribuendo così a una maggiore resilienza economica. È fondamentale che le imprese comprendano l’importanza di queste polizze, non solo per tutelarsi da eventuali danni, ma anche per garantire la continuità delle loro attività in caso di eventi avversi.