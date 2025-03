Il via libera alla Camera

Il ddl sullo spazio ha ricevuto un importante via libera dall’Aula della Camera, con 133 voti favorevoli, 89 contrari e 2 astenuti. Questo provvedimento rappresenta un passo significativo per l’Italia, che si pone come pioniere nella regolamentazione e nello sviluppo dell’economia spaziale. La legge, ora in attesa di approvazione al Senato, mira a rafforzare la sovranità tecnologica del Paese e a proiettare il sistema industriale italiano verso il futuro.

Le dichiarazioni del governo

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha commentato l’approvazione sottolineando come l’Italia stia indicando all’Europa la rotta per lo spazio. Secondo Urso, il Paese è il primo a dotarsi di una legge sulla Space economy, un modello che potrebbe ispirare la normativa europea e consolidare la leadership italiana nel settore. Inoltre, è stato avviato uno studio di fattibilità affidato all’Agenzia Spaziale Italiana, volto a esplorare le potenzialità di una costellazione satellitare nazionale in bassa orbita, con applicazioni sia istituzionali che di sicurezza.

Le critiche dell’opposizione

Tuttavia, l’approvazione del ddl non è stata esente da polemiche. Le opposizioni hanno espresso forti critiche, accusando il governo di favorire interessi privati, in particolare quelli di Elon Musk. I parlamentari del gruppo Avs hanno esposto cartelli in Aula con scritte provocatorie, come “Giù la Musk”, evidenziando la loro contrarietà al provvedimento. Anna Ascani, deputata del PD, ha denunciato come la destra abbia bocciato un emendamento cruciale per rafforzare l’autonomia strategica dell’Italia e dell’Europa, preferendo invece avallare le scelte di un imprenditore straniero.

Le implicazioni per il futuro

La legge sulla Space economy potrebbe avere un impatto significativo sul settore spaziale italiano, aprendo a nuove opportunità di investimento e sviluppo tecnologico. Tuttavia, le critiche sollevate dall’opposizione pongono interrogativi sulla direzione che il governo intende prendere. La questione della sicurezza nazionale e della sovranità tecnologica rimane centrale nel dibattito, e il futuro dell’economia spaziale italiana dipenderà dalla capacità del governo di bilanciare gli interessi privati con le esigenze strategiche del Paese.