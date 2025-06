Arianna David rivela il suo tentato suicidio: come l’ha salvata il marito

Arianna David, ex Miss Italia 1993 e volto noto della televisione italiana, ha scelto di rompere il silenzio su uno dei momenti più bui della sua vita. Ospite di Monica Setta nel programma “Storie al bivio show”, in onda martedì 1 luglio in prima serata su Rai 2, Arianna si è lasciata andare a una confessione toccante e inaspettata: il tentato suicidio, la disperazione, e il ruolo decisivo del marito nel salvarla.

Una testimonianza forte, che accende i riflettori sul dolore invisibile che spesso si cela dietro i sorrisi pubblici.

Arianna David rompe il silenzio: violenze, disturbi alimentari e il coraggio di ricominciare

Arianna David ha raccontato di aver vissuto anni estremamente difficili. Dopo la fine della relazione con il padre dei suoi figli – che l’abbandonò improvvisamente, lasciandole sulle spalle gravi problemi economici – fu costretta a un trasferimento d’urgenza e a tornare a Roma, priva di risorse e senza alcun sostegno. In quel periodo di forte vulnerabilità, frequentava spesso un bar sotto casa, dove conobbe un uomo che inizialmente le sembrò gentile e disponibile. Si offrì di aiutarla a trovare un’occupazione, ma in breve tempo la situazione degenerò: quell’incontro si rivelò l’inizio di un incubo.

“Quell’uomo divenne il mio carnefice. Mi spezzò una mazza da baseball sul ginocchio sfracellandomelo, mi trascinò per la strada come un sacco provocandomi ferite livido lesioni. E una sera tentò di strangolarmi. Ho dovuto trovare la forza per denunciarlo perché in fondo mi sentivo colpevole di quello che mi accadeva”.

In quel periodo, la sua salute mentale e fisica era in forte declino. Si sentiva fallita, inutile, e il disagio si manifestava anche nel corpo: dimagriva progressivamente, nutrendosi solo di insalata e uno yogurt dopo ore estenuanti di allenamento in palestra. Il suo peso arrivò a toccare i 40 chili, sintomo evidente di una profonda sofferenza.

La svolta è arrivata con l’incontro dell’uomo che poi sarebbe diventato suo marito. Fu lui, con pazienza e amore, a starle accanto e a offrirle un appoggio solido nella difficile risalita. L’ha sposata, ha accolto i suoi figli e l’ha sostenuta nel lungo percorso di guarigione.

“Con lui ho ricominciato a mangiare, dopo che per anni avevo demonizzato pasta, patate e biscotti. Ora più che mai so che l’amore cura“.

Arianna David rivela il suo tentato suicidio: come l’ha salvata il marito

