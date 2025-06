Chiara Pompei, nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne, torna al centro dell’attenzione dopo un momento molto difficile della sua vita. Ricoverata in una clinica psichiatrica a seguito di un tentato suicidio, la giovane ha deciso di condividere con i suoi fan i primi passi del suo percorso di guarigione. Attraverso un messaggio sui social, l’ex tronista racconta con sincerità le difficoltà affrontate e la volontà di riprendere in mano la propria vita.

Chiara Pompei e il tentato suicidio: il dramma dell’ex tronista

“Ascoltatele le persone, basta una carezza, uno sguardo, un abbraccio, un conforto. Mi dispiace che con voi non sono stata una brava amica e compagna, sappiate che io ci ho messo tutto il mio cuore per voi. Vi voglio bene nonostante io sono qui sola, fate per me tanto e vi ringrazio di cuore per tutte le belle esperienze. Mi avete tolto tutto. La semplicità, l’amore, la spensieratezza il fanciullino”.

Con queste parole, l’ex tronista ha raccontato che il 29 maggio ha tentato di togliersi la vita. Ha spiegato di aver preso una decisione estrema, ma per fortuna è stata salvata in tempo prima che la situazione degenerasse.

Uomini e Donne, Chiara Pompei fuori dalla clinica dopo il tentato suicidio: le prime parole

Dalle sue parole emerge chiaramente il dolore e la delusione legati a un fidanzato, Riccardo, che aveva immaginato in modo diverso ma che in realtà ha generato solo confusione e sofferenza nella sua vita. Per lui, Chiara ha persino messo da parte la sua esperienza a Uomini e Donne, cercando di costruire una relazione che però si è rivelata tossica e poco equilibrata per entrambi.

“Sto bene, la ferita piano piano si recupera, sono un po’ delusa dalla vita. Mi sento presa per il cu*o dall’uomo che amavo, ho perso una grande opportunità come quella di Uomini e donne, non ho un’amica sulla quale fare affidamento e quindi ho fatto quel gesto ora mi sto curando, psicologi, psichiatri, mi danno delle medicine che sembro uno zombie, fatico a parlare però sto qua“.

La giovane di 23 anni ha provato a togliersi la vita infliggendosi una ferita all’addome con un coltello. Dopo un ricovero urgente, inizialmente sembrava desiderare soltanto la sua presenza accanto a sé, ma con il passare dei giorni ha iniziato a comprendere che le radici dei suoi problemi stavano proprio nella relazione che la stava consumando.