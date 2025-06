Chiara Pompei, ex tronista di “Uomini e Donne”, è stata ricoverata qualche giorno fa per tentato suicidio. Ora la ragazza si trova in una clinica psichiatrica, è lei stessa ad aggiornare i fan sulle sue condizioni.

Chiara Pompei, l’ex tronista di “Uomini e Donne” ricoverata in una clinica psichiatrica

Qualche giorno fa l’ex tronista di “Uomini e Donne“, Chiara Pompei, si è accoltellata all’addome.

E’ stato il fidanzato, Riccardo Sparacciari, ha portarla in ospedale, dove è stata operata e poi ricoverata nel reparto psichiatrico. Sul suo profilo Instagram, Chiara ha voluto aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute: “sono in una clinica psichiatrica, mi hanno fatto tutti i controlli e le analisi e hanno valutato che il mio cervello è sano. Mi trovo qui aspettando che la ferita passi, perché ho perso parecchio sangue e stavo per morire.”

Chiara Pompei: “E’ un gesto che non farò mai più”

Sui social Chiara Pompei ha continuato ringraziando i fan per i messaggi d’affetto ricevuti, asserendo anche che il suo è stato “un gesto che non rifarò mai più. Sto bene, ho una famiglia che mi sta vicino. Non vi preoccupate, tornerà meglio di prima. Sono sicura che ne uscirò più forte di prima. Non accettavo il fallimento e ho fatto questo gesto estremo. Perché ero sola, incompresa e offesa. Grazie per i messaggi di conforto, tornerà a brillare più di prima ma soprattutto tornerà a pensare solo a me e a ciò che mi migliorerà.”