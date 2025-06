Il tentativo di suicidio da parte dell’ex tronista di “Uomini e Donne”, Chiara Pompei, ha lasciato tutti nello sgomento. Ecco che ora a parlare è il fidanzato della ragazza, Riccardo Sparacciari.

Chiara Pompei e il tentativo di suicidio

Chiara Pompei è conosciuta al pubblico per il suo breve percorso come tronista a “Uomini e Donne“, percorso interrotto dopo che il fidanzato ha raccontato che la ragazza non fosse single quanto ha fatto il casting per il programma.

Chiara qualche giorno fa ha raccontato sui social di essersi accoltellata all’addome e di essere ora ricoverata in una clinica psichiatrica, cui ha fatto seguito una storia dove ha annunciato di volersi prendere una pausa dai social per ritrovare la felicità. Ecco ora cosa ha detto il fidanzato della giovane romana, Riccardo Sparacciari.

UeD, lo sfogo del fidanzato di Chiara Pompei: “Mi hanno impedito di vederla”

Il fidanzato di Chiara Pompei, Riccardo Sparacciari, si è sfogato sui social, raccontando quanto accaduto: “lunedì mattina io e Chiara abbiamo avuto un litigio in casa. Lei, durante una crisi, ha preso un coltello dalla cucina e si è inflitta due coltellate all’addome. Ho provato a fermarla e a medicarla, ma il sangue era troppo. Iniziava a dire cose confuse, non voleva che chiamassi l’ambulanza, né andare in ospedale, ma l’ho portata con forza al Pronto Soccorso. Se non lo avessi fatto, ora le cose sarebbero andare diversamente. Chiara è stata operata e ora si trova in un reparto psichiatrico.” Riccardo ha poi raccontato che quando è andato a trovarla per portarle gli oggetti per restare in ospedale e, quando è ritornato a trovarla, non gli hanno permesso di vederla. Così ha poi concluso: “a oggi penso sia meglio per entrambi che io e lei non ci vediamo in modo tale che intraprenda questo percorso e che stia bene”.