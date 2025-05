L’attesa sta per finire. Questa sera, venerdì 30 maggio 2025, Uomini e Donne andrà in onda eccezionalmente in prima serata su Canale 5 con uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico: la scelta di Gianmarco Steri. Il percorso del tronista sta per concludersi, ma prima del momento decisivo, le due corteggiatrici rimaste, Nadia e Cristina, hanno rotto il silenzio ai microfoni di WittyTv, lasciando spazio a emozioni, dubbi e speranze.

Questa sera andrà in onda in prima serata su Canale 5 la tanto attesa scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Dopo settimane di emozioni e colpi di scena, il tronista dovrà finalmente decidere chi sarà la sua compagna, mettendo fine a un percorso ricco di tensioni e sentimenti.

Uomini e Donne, la confessione di Nadia e Cristina prima della scelta di Gianmarco

Poco prima della puntata finale del trono di Gianmarco Steri, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara hanno condiviso con WittyTv i loro sentimenti e le paure legate all’eventualità di non essere la scelta.

Nadia ha spiegato di sentirsi molto ansiosa, ammettendo di non aver vissuto la sua ultima esterna con Gianmarco come se fosse davvero l’ultima.

“Durante l’ultima esterna dell’ultima giornata che abbiamo fatto io non l’ho vissuta come se fosse l’ultima. E ho percepito anche dall’altra parte come se non fosse l’ultima volta”.

A proposito di Gianmarco, Nadia si è detta fortunata per aver incontrato una persona come lui, sottolineando che probabilmente un’altra persona l’avrebbe allontanata subito. Ha confessato di non aspettarsi di vivere un coinvolgimento emotivo così intenso, né di iniziare a provare certi sentimenti all’interno del programma.

Anche Cristina Ferrara ha raccontato di aver vissuto emozioni profonde. Ha dichiarato di non avere rimpianti e che rifarebbe tutto esattamente nello stesso modo, mostrando sempre la sua vera natura.

“Questo percorso io non me lo immaginavo proprio, non avevo la più pallida idea di come potesse essere, di come potesse andare, ma anche di come potessi essere io all’interno del programma, nulla. Quindi sono doppiamente felice perché a volte quando non ti immagini le cose prima, non ti idealizzi determinate cose, magari poi è anche meglio perché te la vivi in maniera diversa. Quindi io me la sono vissuta così”.

La corteggiatrice ha aggiunto che il fatto di non avere aspettative ha reso la sua esperienza ancora più autentica e personale.