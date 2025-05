Dopo mesi di emozioni, dubbi e confronti intensi, il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Gianmarco Steri è pronto a fare la sua scelta a Uomini e Donne. Un percorso che ha catturato l’attenzione del pubblico e tenuto tutti con il fiato sospeso giunge al suo epilogo questa sera, in prima serata su Canale 5. Tra colpi di scena e gesti inaspettati, si preannuncia una puntata da ricordare.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri prima della scelta

In un’intervista rilasciata a WittyTV, Gianmarco Steri ha raccontato il proprio stato d’animo in vista della tanto attesa scelta finale a Uomini e Donne. A poche ore dalla puntata, ha ammesso di sentirsi un po’ agitato, ma nel complesso sereno. Ripensando al percorso compiuto all’interno del programma, si è detto soddisfatto dell’esperienza e felice all’idea di poter iniziare una nuova fase accanto alla persona scelta — sempre che il sentimento sia ricambiato.

“Mi è passato davanti tutto il percorso che ho fatto finora. Ne sono contento, perché avrò la possibilità di uscire fuori con la ragazza che scelgo, sempre se mi dirà di sì!”.

Nel fare un bilancio del suo cammino da tronista, Gianmarco ha sottolineato di essersi mostrato sempre in modo autentico, senza cercare di forzare la mano o fare spettacolo. Ha riconosciuto, però, di aver dovuto fare i conti con alcune insicurezze, che a tratti hanno rallentato o complicato la conoscenza con le corteggiatrici. La sua costante ricerca di verità e trasparenza, ha ammesso, non è sempre stata facile da gestire.

“Con loro ho percepito due donne. Le ho stimate come persone, per ciò che hanno fatto e per come si sono comportate. Se c’è coerenza nel percorso, non dovrebbe arrivare un “no”. Ma se succederà, lo affronterò: i problemi della vita sono altri”.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri e una sorpresa inaspettata

A sorprendere Gianmarco, proprio nelle ore precedenti alla puntata speciale, è stato anche un gesto inaspettato da parte di Gemma Galgani, dama del Trono Over. Ha voluto omaggiarlo con un dono dal forte valore simbolico: due portachiavi, uno per lui e uno per la sua futura compagna.

Nel biglietto che accompagnava il regalo, Gemma ha voluto salutarlo con parole affettuose, definendo il suo un “grande trono” e lodando la sua sincerità, autenticità e spontaneità. Un pensiero che ha toccato il tronista, tra emozione e sorriso, mentre si prepara a concludere il suo percorso televisivo.