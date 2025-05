Uomini e Donne: clamorosa decisione sulla messa in onda per la scelta di Gianmarco

Clamorosa decisione di Mediaset per la scelta di Gianmarco a “Uomini e Donne”. Ecco quando andrà in onda.

C’è grande curiosità nel sapere chi sceglierà Gianmarco Steri, uno dei protagonisti di questa edizione di “Uomini e Donne”. Il tronista dovrà prendere finalmente la decisione tanto attesa, sarà Cristina Ferrara o Nadia Di Diodato la donna con cui uscirà dal dating show di Maria De Filippi? Per saperlo ancora qualche giorno di attesa, Mediaset, tra l’altro, ha preso una clamorosa decisione riguardo la messa in onda della scelta di Gianmarco.

Come detto per Gianmarco Steri è tempo di scegliere una tra Cristina e Nadia a “Uomini e Donne“. La scelta di Gianmarco è tra le più attese di questa edizione del programma di Maria De Filippi, tanto che Mediaset ha deciso che non andrà in onda come sempre nel pomeriggio ma in prima serata! Quindi, la scelta di Gianmarco Steri andrà in onda venerdì 30 maggio 2025 alle ore 21.20 su Canale 5! Segnatevi la data e l’ora!