Il trono di Gianmarco Steri si avvicina al momento decisivo, e l’atmosfera si fa sempre più carica di emozioni. Nell’ultima puntata andata in onda, protagoniste assolute sono state Nadia e Cristina, le due corteggiatrici che hanno deciso di sorprendere il tronista con un gesto inaspettato. Tra festeggiamenti, sguardi complici e qualche tensione sotterranea, il clima a Uomini e Donne si scalda in vista della scelta finale.

Uomini e Donne, il giorno della scelta di Gianmarco

La redazione di Uomini e Donne ha scelto di non diffondere il palinsesto ufficiale per mantenere un certo alone di suspense e stuzzicare la curiosità degli spettatori. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip, la puntata della scelta di Gianmarco Steri andrà in onda lunedì 26 maggio. A seguire, saranno trasmesse altre puntate che chiuderanno anche la stagione del Trono Over, il cui finale è previsto per venerdì 30 maggio.

Uomini e Donne, Nadia e Cristina sorprendono Gianmarco: il retroscena prima della scelta

Nonostante le anticipazioni abbiano già svelato il nome della sua scelta, le puntate in onda mostrano gli ultimi momenti con Nadia e Cristina, alle prese con l’organizzazione del compleanno del tronista.

Le due corteggiatrici si impegnano a preparare una festa speciale per Gianmarco. Nadia lo sorprende direttamente nel suo negozio, presentandosi con una torta decorata e una candela accesa. Il gesto viene apprezzato dal tronista, che durante le confessioni ammette di sentirsi tranquillo e a suo agio. Per ringraziarla, Gianmarco si ferma a comprare un mazzo di fiori in un negozio.

Diversa è invece la dinamica con Cristina, che, con l’aiuto degli amici di Gianmarco, allestisce con cura lo spazio destinato alla loro esterna. Il tronista si presenta al loro incontro con un mazzo di fiori, un dettaglio non apprezzato da Nadia.

Nonostante la complicità con Cristina, Gianmarco in studio ammette di trovarla enigmatica, creando tensioni in studio. Nadia, invece, tra le lacrime lo accusa nuovamente di essere troppo preso da Cristina. Maria De Filippi interviene, evidenziando l’interesse del tronista per entrambe e spiegando che le sue domande servono a chiarire i suoi sentimenti.