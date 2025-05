Nella puntata di oggi, mercoledì 21 maggio, Uomini e Donne ha regalato al pubblico una delle scelte più sentite della stagione. Protagonisti Margherita e Dennis, la cui storia ha fatto sognare ed emozionare i telespettatori. Tra sguardi complici, parole sincere e un finale sorprendente, la loro decisione ha acceso l’applauso dello studio e commosso anche i più scettici.

Ecco cosa è successo in studio.

Uomini e Donne, Margherita e Dennis: la decisione che commuove il pubblico

Dennis ha lasciato tutti senza parole con un gesto carico di romanticismo: durante la puntata, si è rivolto a Margherita con una dichiarazione intensa e le ha chiesto ufficialmente di lasciare insieme il programma. A suggellare il momento, un ballo al centro dello studio e un mazzo di rose rosse consegnato con emozione. Il risultato? Un’ondata di lacrime nel parterre femminile del trono over.

Negli ultimi giorni, i più attenti avevano già colto segnali positivi dai social: alcuni movimenti online lasciavano intendere che tra Dennis e Margherita le cose stessero andando per il meglio. Margherita, infatti, aveva pubblicato alcune Instagram Stories da Verona — città in cui risiede Dennis — e in una di queste si intravedeva il braccio di un uomo misterioso che i fan, manco a dirlo, hanno subito identificato come quello del cavaliere.

Uomini e Donne, Margherita e Dennis: è già crisi tra i due?

La relazione tra Margherita e Dennis prosegue anche lontano dalle telecamere, ma nelle ultime ore si era diffusa l’ipotesi di una crisi. A far scattare i sospetti era stato un messaggio criptico pubblicato da Margherita — “Le recite non mi sono mai piaciute” — seguito dalla decisione di smettere di seguire Dennis su Instagram.

Tuttavia, la tensione è rientrata poco dopo grazie a un gesto distensivo: Dennis le avrebbe fatto recapitare un mazzo di rose rosse, gesto che Margherita avrebbe apprezzato pubblicamente con la frase “Ai gesti inaspettati” e un cuore. Poco dopo, ha ripreso anche a seguirlo sui social, mettendo a tacere ogni voce su una possibile rottura.