Dopo l’addio di Leonardo Blum e Angelo Famao, la produzione de l’Isola dei Famosi sta correndo ai ripari. Un ex volto di “Uomini e Donne” starebbe per approdare in Honduras. Ecco di chi si tratta.

Isola dei Famosi 2025: nuovi concorrenti nel cast?

La nuova edizione de l‘Isola dei Famosi è iniziata da poco ma ha già avuto numerosi colpi di scena.

L’ultimo è stato il ritiro da parte di ben due concorrenti, ovvero il modello e attore brasiliano Leonardo Brum e il cantante neomelodico Angelo Famao. Con due concorrenti in meno la produzione sta quindi pensando di far arrivare in Honduras nuovi naufraghi. Ecco che l’ultima indiscrezione ci porta dal noto dating show di Maria De Filippi…

Isola dei Famosi 2025, sorpresa: ex Uomini e Donne nel cast

Nelle ultime ore sta circolando un nome come possibile nuovo naufrago all’Isola dei Famosi 2025. Questa nuova concorrente sarebbe non solo una ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ma anche ex tentatrice di “Temptation Island”! Di chi stiamo parlando? Secondo l’esperto Gabriele Parpiglia si tratterebbe di Sofia Costantini. Sarà davvero così? Non resta che aspettare!