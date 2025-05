Notizia clamorosa, non uno ma due concorrenti si sono ritirati ufficialmente dall’Isola dei Famosi. Ecco di chi si tratta.

Isola dei Famosi: chi sono i nominati

C’è attesa per la prossima puntata de L’Isola dei Famosi, che andrà in onda mercoledì 21 maggio con Veronica Gentili alla conduzione e Simona Ventura come opinionista.

Tra i nominati che rischiano quindi di essere eliminati e di lasciare quindi l’Honduras ci sono Antonella Mosetti, Patrizia Rossetti, Leonardo Brum, Carly Tomassini. Ma attenzione, due concorrenti hanno deciso di ritirarsi. Ecco di chi si tratta.

Isola dei Famosi, colpo di scena: ufficiale il ritiro di due concorrenti

Il televoto attualmente in corso, che vedeva appunto tra i nominati Antonella Mosetti, Patrizia Rossetti, Leonardo Brum, Carly Tomassini è stato annullato, in quanto dei concorrenti hanno deciso di ritirarsi dal reality show. Di chi si tratta? Uno è il modello e attore brasiliano Leonardo Brum che, tra l’altro, era proprio in nomination, l’altro è il cantante neomelodico Angelo Famao. Come detto il televoto è stato annullato, gli utenti che avevano già espresso il proprio voto saranno rimborsati. Arriveranno quindi nuovi naufraghi? Staremo a vedere cosa deciderà la produzione del programma.