La nuova edizione dell‘Isola dei Famosi è cominciata da poco, ma c’è già grande tensione tra i naufraghi. Oggi, tra l’altro, si parla di una doppia eliminazione in vista. Ecco le ultime indiscrezioni.

Isola dei Famosi: chi c’è in nomination?

C’è attesa per la prossima puntata de L’Isola dei Famosi, che andrà in onda mercoledì 21 maggio, con Veronica Gentili alla conduzione e Simona Ventura come opinionista.

Tra i nominati che rischiano quindi di essere eliminato e di tornare quindi a casa ci sono Antonella Mosetti, Carly Tomassini, Leonardo Brum e Patrizia Rossetti. Ma attenzione, nelle ultime ore si parla di una possibile doppia eliminazione.

Isola dei Famosi: doppia eliminazione in arrivo? Tensione tra i naufraghi

Chi verrà eliminato nella prossima puntata de l’Isola dei Famosi? Secondo il sondaggio del sito Angolo delle Notizie, due tra le concorrenti nominate sarebbero salve, in quanto hanno il 50 % e il 40 % dei voti, ovvero Patrizia Rossetti e Antonella Mosetti. Gli altri due nominati, Carly Tomassini e Leonardo Brum non vanno oltre il 5 %, per ciò non è detto che non ci sia una doppia eliminazione.