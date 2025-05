La nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” è appena cominciata e già sin registrano tensioni tra i naufraghi. Antonella Mosetti, infatti, è esplosa contro Alessia Fabiani. Ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi, Alessia Fabiani e Antonella Mosetti: da amiche a nemiche

Durante la puntata di ieri sera de “L’Isola dei Famosi“, forte tensione tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani.

Lei due showgirl, prima di sbarcare in Honduras si sono frequentate diventando amiche, ma ecco che adesso tra loro è calato il gelo. Ieri infatti l’ex Letterina ha preferito salvare Cristina Plevani invece della Mosetti, la quale si è poi trovata a rischio eliminazione, salvata poi però da Patrizia Rossetti. Da qui è nato il litigio.

Antonella Mosetti furiosa in diretta: il litigio con Alessia Fabiani sciocca tutti

Dopo che Alessia Fabiani ha preferito salvare Cristina, Antonella Mosetti ha subito mostrato il proprio disappunto: “capisco che vuoi tornare in auge, però non usare noi. Con tutti i favori che ti facciamo. Nominaci, chissenefrega.” Dallo studio sia Veronica Gentili sia Simona Ventura hanno provato a calmare gli animi, ma la Mosetti ha continuato: “pensavo di esserle d’aiuto, me l’aveva fatto intendere prima dell’Isola. Poi arrivo qui e pensavo che mi salvasse, invece ha scelto Cristina. Il tempo dirà chi sei davvero, cara Alessia. Sei pazza, non stai bene, soffri un pò, ma non puoi far passare tutto così.” A questo punto è arrivata la risposta dell’ex Letterina: “da quando siamo arrivate non mi hai più guardata, non hai più dormito con me, sei stata con altre persone. Io non ti ho nominata. Ho salvato Cristina perché, in questi giorni, si è comportata meglio.” Alla fine Antonella Mosetti ha deciso di nominare Alessia, la “guerra” tra le due showgirl sembra solo all’inizio. Vedremo cosa succederà in questi giorni.