In un video pubblicato sui social, l'ex tronista Chiara Pompei ha confessato di aver provato a togliersi la vita, ma è stata salvata in tempo.

Chiara Pompei rompe il silenzio con una confessione che ha scosso il web. L’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di raccontare pubblicamente il momento più difficile della sua vita: un tentativo di suicidio, fortunatamente non andato a segno. Attraverso un video condiviso sui social, la giovane ha deciso di mostrare la sua fragilità, parlando apertamente del dolore che l’ha travolta e del lungo percorso che l’ha portata al ricovero in una clinica psichiatrica.

Ecco cosa è successo.

Chiara Pompei, dalla scelta a Uomini e Donne al ricovero

Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, ha vissuto un’esperienza televisiva breve ma intensa. Durante il suo percorso nel programma, ha scelto di lasciare il trono per approfondire la relazione con Riccardo Sparacciari, con cui aveva un legame nascosto alla redazione del programma. A rendere pubblica la loro frequentazione fu proprio Riccardo, tramite un post sui social.

Chiara Pompei, cosa è successo? Dal dolore al ricovero in clinica psichiatrica

Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, ha affidato ai social un messaggio carico di dolore e sofferenza. Dopo aver lasciato il programma televisivo in compagnia di Riccardo Sparacciari, la giovane ha raccontato in un lungo video il difficile momento che sta attraversando. Ha rivelato di aver tentato il suicidio e di trovarsi attualmente ricoverata in una clinica psichiatrica. Le sue parole, cariche di disperazione, hanno profondamente colpito i suoi follower. Nel filmato, Chiara ha spiegato di essere stata costretta al ricovero in seguito a un gesto estremo.

La giovane ha raccontato di sentirsi sopraffatta da una serie di eventi emotivamente destabilizzanti, tra cui tradimenti, menzogne e rapporti segnati dalla falsità, che l’avrebbero portata a perdere fiducia e forza interiore.

“Ascoltatele le persone, basta una carezza, uno sguardo, un abbraccio, un conforto. Mi dispiace che con voi non sono stata una brava amica e compagna, sappiate che io ci ho messo tutto il mio cuore per voi. Vi voglio bene nonostante io sono qui sola, fate per me tanto e vi ringrazio di cuore per tutte le belle esperienze. Mi avete tolto tutto. La semplicità, l’amore, la spensieratezza il fanciullino”, questo il primo messaggio dell’ex tronista.

Poi, Chiara Pompei ha espresso un forte senso di solitudine, sentendosi non riconosciuta né valorizzata.

“Ho deciso di finirla, però mi hanno salvato in tempo. Questa è la morte più dolorosa che ci possa essere. Non voglio farvi pena, vorrei che mi ricordasse per ciò che siamo stati. Solare, eccitante e matta. Non risponderò a nessuno, non cercherò nessuno. Le vostre menzogne e cattiverie hanno vinto ancora una volta su una ragazza che ha sacrificato tutto per gli altri. Ora accettate la vostra vittoria. Ora accettare che voglio stare sola. Addio”.

Nel suo racconto, ha spiegato di aver trovato un messaggio rivolto a Riccardo, inviato da una persona sconosciuta, in cui venivano mosse gravi accuse nei suoi confronti. Tra queste, si sosteneva che si prostituisse nei locali, un’accusa che l’ha profondamente scossa. Ha ammesso di non sapere chi potesse essere l’autore del messaggio, ma ha descritto la lettura di quelle parole come un’esperienza devastante.