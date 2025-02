Il 28 gennaio scorso, durante la registrazione, Maria De Filippi ha annunciato Chiara Pompei come nuova tronista di Uomini e Donne. Sebbene la puntata debba ancora andare in onda, emergono dubbi sulla sua partecipazione: la ragazza sarebbe fidanzata. Il presunto ragazzo ha condiviso un lungo sfogo sui social.

U&D, Chiara Pompei è fidanzata? Il presunto ragazzo: “Ha ingannato tutti”

La nuova protagonista del trono classico avrebbe un fidanzato di nome Riccardo Sparacciari. Il giovane, tramite il suo profilo Instagram, ha raccontato la sua versione dei fatti e il lungo sfogo è iniziato così:

“Premetto che non avrei mai voluto scrivere questo messaggio ma non posso accettare questa messa in scena. Visto i miei diversi tentativi falliti di contattare la redazione, sono stato obbligato a scrivere ciò. Mi sono frequentato con Chiara per 5 mesi. Ci siamo conosciuti a ne agosto in una discoteca all’aperto. La nostra frequentazione è andata avanti no a venerdì 31/01/2025 (ultima volta che ci siamo sentiti per telefono e visti il 24/01/2025)”.

Secondo quanto raccontato da Riccardo, la sua relazione con Chiara stava andando molto bene, ma da quando lei è stata contattata per Uomini e Donne, tutto è diventato complicato. Per più di un mese, lei continuava a incontrare la redazione, anche nei giorni in cui stava con lui, mentendo e dicendo di non essere impegnata, dichiarando che avrebbe avuto solo rapporti occasionali. Riccardo ha affermato che lei gli aveva promesso di non voler partecipare al programma per non perderlo, rassicurandolo che non lo avrebbe mai fatto per fama, dato che, a suo dire, aveva già lui. Allo stesso tempo, però, ammetteva che l’opportunità rappresentava un buon passo per il suo futuro.

“Non riuscivo più a crederle e non mi sono sentito di dirle di non andare. Io non mi sarei mai perdonato di averle tolto un’opportunità, considerando i vantaggi che avrebbe avuto. Erano settimane che non riuscivo a dormire, perché non avrei mai voluto perderla. Così siamo scesi a un accordo: lei lo avrebbe fatto per noi. Venerdì 24 gennaio è venuta a casa mia. Il nostro rapporto era sempre più complicato, perché non si parlava d’altro e non ci facevamo vedere in giro. Quel giorno abbiamo litigato tanto (è intervenuta anche la polizia). Lei mi ha detto di essere innamorata e di volere una famiglia. Io ero pronto a risolvere la situazione, no a quando mi ha chiamato con un altro nome (quello del suo ex), dicendo di averne parlato molto con la redazione e di essere stressata. Sapendo quanto ho sofferto in passato per certe cose, mi sono arrabbiato. Le ho prenotato un taxi e l’ho fatta accompagnare a casa”.

Riccardo ha raccontato che domenica pomeriggio, il 26 gennaio (giorno in cui è stato girato il video di presentazione), Chiara gli aveva scritto dicendo: “Avevi ragione”. Il giorno dopo, lei gli aveva chiesto spiegazioni riguardo alla loro discussione. Si erano poi sentiti telefonicamente e gli aveva parlato del video girato e che, il 28 gennaio, sarebbe andata in puntata, rassicurandolo che non l’avrebbe mai perso.

“Mercoledì 29 gennaio mi richiama la sera e mi racconta della puntata: di come fosse andata, dei 14 ragazzi scesi per lei, dei quattro che ha mandato via, di chi avrebbe portato in esterna e dove l’avrebbe girata, dell’ambiente in cui si trovava. Mi manda anche una foto del camerino. Mi dice che nessuno le piaceva, che nessuno sarebbe stato come me, che pensava a me (toccandosi la mia collana per la maggior parte del tempo in puntata) e che doveva comunque guardarli perché faceva parte del gioco. Continua dicendo di avere la tachicardia, di passare molto tempo da sola in camerino, di tornare a casa tardi la sera e di non voler essere lì, ma di voler stare con me. Continua con altre dinamiche che non starò qui a spiegare”.

U&D, la richiesta di Chiara Pompei al presunto fidanzato

Riccardo ha spiegato che Chiara gli aveva suggerito di fare domanda per diventare uno dei suoi corteggiatori, inventando una storia in cui si sarebbero incontrati durante l’estate e la loro frequentazione sarebbe terminata lì. Le aveva anche proposto di uscire insieme dal programma. Se questo non fosse stato possibile, a metà del percorso, poiché non era interessata a nessuno, le avrebbe permesso di scrivere un messaggio che avrebbe letto in puntata. In quel messaggio, avrebbe dichiarato di essere innamorata di una persona al di fuori del programma e che sarebbe andata via.

“Detto ciò complimenti, Chiara. Sei riuscita a prendere in giro tutti: me, Maria, la redazione, tutte le persone che ci lavorano dietro e, a breve, anche il pubblico, con la tua incoerenza e falsità. Credo che non sia corretto dare questa possibilità a persone che riescono a fingere e recitare, passando per l’opposto di ciò che sono. Non posso sopportare ciò che vedrò. Dicendo di essere innamorata, facendo un percorso del genere. Mai avrei pensato di trovarmi in questa situazione, passando per quello cattivo. E di dovermi comportare di conseguenza in questo modo”.

Cosa accadrà ora? Il ragazzo afferma di non avere nulla da nascondere, poiché ha chat, foto e chiamate a conferma di quanto dichiarato. Non resta che aspettare la prossima puntata.