Oggi, 6 febbraio, nella puntata di Uomini e Donne, Maurizio e Cristina hanno raccontato la loro conoscenza. I due hanno scelto di abbandonare lo studio e la trasmissione, dopo aver vissuto un colpo di fulmine che è scattato all’inizio di dicembre.

Maurizio chiede a Cristina di lasciare Uomini e Donne

Il discorso di Maurizio al centro dello studio, interrotto più volte dalle provocazioni di Tina, inizia con grande emozione:

“Mi hai dato la possibilità di vivere un percorso che mi ha fatto conoscere tante persone, un arricchimento straordinario. Ho avuto modo di conoscere alcune dame, in particolare Cristina. Lei per me è straordinaria, ha dei valori particolari, spiccati, nei confronti della famiglia. Ha un grande rispetto per le persone, le cose e per me. Ha una lealtà straordinaria“.

Maurizio ha spiegato che questi valori non sono comuni e ha rivelato di essere particolarmente coinvolto sentimentalmente. Ha aggiunto che hanno iniziato a frequentarsi all’inizio di dicembre e, sin da subito, hanno capito di avere una forte intesa e un buon feeling.

“Questo feeling si è protratto in una conoscenza più approfondita. Non è facile trattenere l’emozione, mi ha dato modo di rivivere emozioni particolari”.

Così, per Cristina è stato portato in studio un mazzo di rose rosse, e Maurizio le ha chiesto di uscire insieme dalla trasmissione.

La risposta di Cristina dopo la dichiarazione di Maurizio

“Sto bene con lui, è tanto bello e non mi sono mai chiesta cos’è. Lo voglio vivere così e basta. Lui è gentile, premuroso, dolce e passionale, caratteristiche affini a me. Non voglio un uomo perfetto, però spero di trovare un incastro perfetto con lui“.

Dopo questa emozionante dichiarazione d’amore, Maurizio ha aggiunto:

“Mi alzo, ti prendo per mano e ti porto via con me”.

I due hanno poi ballato sulle note di “Strangers in the Night” di Frank Sinatra, per poi lasciare lo studio insieme.