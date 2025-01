Dopo Martina De Ioannon, che ha scelto Ciro Solimeno, è tempo anche per Francesca Sorrentino decidere con chi uscire dal programma di “Uomini e Donne“. Sceglierà Gianluca o Gianmarco?

Uomini e Donne, la scelta di Francesca: “Il momento è arrivato”

C’è grande attesa per i fan del programma televisivo di Maria De Filippi “Uomini e Donne“. Dopo la scelta di Martina, che ha concluso il suo percorso sul trono scegliendo Ciro, è ora di scegliere anche per Francesca Sorrentino. Nonostante negli studi abbia detto che non è ancora pronta, alcuni insider hanno invece rivelato che la scelta dovrebbe essere imminente.

Uomini e Donne, la scelta di Francesca: Gianluca o Gianmarco?

Francesca dovrà presto scegliere tra Gianluca e Gianmarco. La tronista di “Uomini e Donne“ ha detto diverse volte di stare bene con entrambi i ragazzi, anche se ha ancora dei dubbi. Ecco le parole di Francesca a WittyTv su Gianmarco: “mi ha portato nella casetta della sua infanzia e ho detto che è stata l’esterna più bella del nostro percorso e la ciliegina sulla torta sarebbe stata il bacio. Dato che è la seconda esterna che non accade, mi chiedo perché non lo ha fatto?” Su Gianluca i dubbi sono per il fatto che il giovane avrebbe premuto troppo sull’acceleratore nonostante si conoscano da poco tempo.