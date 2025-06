Briga e Arianna Montefiori hanno aperto il cuore durante l’ultima puntata de La Volta Buona, svelando dettagli inediti della loro storia d’amore. Tra momenti di sincerità e confessioni sorprendenti, la coppia ha condiviso con il pubblico emozioni e riflessioni che vanno oltre l’immagine pubblica, mostrando un lato più autentico e intimo del loro rapporto.

Arianna Montefiori su Briga: da prima impressione negativa a fiducia totale

È stata l’amica comune Diana Del Bufalo a far conoscere Briga e Arianna Montefiori. L’attrice ha raccontato che inizialmente non era affatto interessata a lui, spiegando che qualche anno prima lo aveva visto davanti alla sua scuola di danza mentre parlava animatamente al telefono, apparendole subito come una persona distante dal suo ideale.

In un videomessaggio mostrato in puntata, Del Bufalo ha aggiunto che Montefiori non voleva nemmeno incontrarlo:

“Diceva che era un coatto e che non voleva conoscerlo”

Oggi però la situazione è cambiata radicalmente: Arianna ha ammesso di non essere più gelosa come un tempo, spiegando che Briga ha saputo conquistarla con pazienza e rispetto, dimostrandole di essere una persona di cui potersi fidare.

Arianna Montefiori e la confessione sul marito Briga: “Così non mi stava bene”

Briga ha rivelato che Arianna è la protagonista di tutto il suo nuovo disco e la sua musa ispiratrice. Sua moglie, Arianna Montefiori, ha però chiarito che gli diceva spesso che tutte le sue canzoni precedenti erano state dedicate a ex fidanzate, cosa che a lei non andava bene. Alla fine, è riuscita a ottenere una soddisfazione: gli ha chiesto di dedicarle almeno un brano, e lui ha scelto di farlo con l’intero album.

Il cantante ha anche raccontato una dimostrazione d’amore folle che ha fatto, spiegando come questi gesti siano sempre stati una parte autentica del suo modo di esprimersi e del suo carattere.