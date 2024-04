Arisa alla ricerca di un fidanzato, l'appello a The Voice Generations: "Sono ...

Alla ricerca di un fidanzato: le dichiarazioni della cantante Arisa, accompagnate da un look audace e una scollatura mozzafiato.

Nell’ultima puntata di The Voice Generations andata in onda lo scorso 19 aprile, è avvenuto un momento memorabile: Arisa (41 anni) ha lanciato un appello affermando di essere alla ricerca di un fidanzato. Il talent show, condotto da Antonella Clerici, ha visto la cantante aprirsi sul suo desiderio di trovare l’amore, creando un momento romantico per i telespettatori.

Arisa: una scollatura da mozzare il fiato

La 41enne, sfoggiando un outifit provocante e una scollatura mozzafiato, ha ammesso: “Sono single e sulla piazza”. Non è comunque la prima volta che la talentuosa cantante lucana si apre riguardo alla sua vita sentimentale…

Arisa più sexy che mai

Durante l’estate 2023, Arisa aveva nuovamente scaldato i social con delle foto audaci e senza filtri. In quell’occasione la cantante, senza veli né riserve, si era rivolta direttamente ai suoi follower con queste parole: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio”.

Arisa sogna una vita felice

Sempre in tale occasione, Arisa aveva proseguito: “Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico…”.