Arredamento d’interni: i divani moderni conquistano la zona living

La grande varietà di modelli di divani moderni di Vamadivani.it consente di realizzare soluzioni d’arredo personalizzate in base a spazio e ambiente.

Il divano è una presenza praticamente immancabile in ogni casa, tuttavia per ottenere il risultato migliore è molto importante scegliere con la massima attenzione il modello che si adatti meglio allo stile del proprio ambiente abitativo e agli altri elementi di arredo.

In un salotto classico, in un soggiorno tradizionale, in una zona living, ma anche in una camera da letto o direttamente nell’ingresso, il divano aggiunge una nota di stile e contribuisce ad infondere un’atmosfera di intimità, riservatezza ed eleganza.

In particolare, i divani dal design moderno, essenziale e raffinato, si adattano molto facilmente a qualsiasi contesto, motivo per cui al giorno d’oggi sono molto apprezzati dagli interior designer.

Naturalmente, per arredare al meglio l’ambiente è importante optare per un complemento d’arredo realizzato da un’azienda specializzata, come per esempio VAMA Divani, punto di riferimento del settore grazie alle lavorazioni di qualità realizzate da artigiani professionisti di grande esperienza.

Nello specifico, i divani moderni di Vamadivani.it permettono di soddisfare ogni genere di esigenza di estetica e di stile e di ottenere un risultato eccellente sia sotto l’aspetto del comfort che dell’eleganza.

Dal divanetto a due posti, al divano letto, al classico divano a tre posti, la grande varietà di modelli consente di realizzare soluzioni d’arredo personalizzate e su misura in base allo spazio a disposizione e all’ambiente che si desidera ottenere.

Divani a due posti: perfetti per gli ambienti di piccole dimensioni

Quando lo spazio a disposizione non è tantissimo, la soluzione migliore è senza dubbio quella di scegliere un divano moderno a due posti, poco ingombrante ed eventualmente abbinabile ad una poltrona per creare un salotto intimo e confortevole.

Un divano a due posti è perfetto da collocare anche in un ingresso abbastanza grande o in un settore vuoto e inutilizzato del corridoio, trasformando un luogo poco usufruibile in un elegante angolo da dedicare al relax, alla lettura o alla conversazione.

L’ulteriore possibilità di scegliere un divano letto a due posti consente di usufruire di un letto aggiuntivo, con il vantaggio di un ingombro comunque ridotto al minimo.

Divani a tre posti: il salotto ideale per la conversazione

Il classico divano a tre posti si addice soprattutto ad un salotto classico, dove si può abbinare a delle poltrone oppure ad un divanetto più piccolo è può essere posizionato ovunque vi sia una parete semilibera e sufficientemente ampia da valorizzare.

La presenza del divano a tre posti è senza dubbio indicata in un’area living piuttosto grande, dove si può avere a disposizione uno spazio vuoto e si desideri creare un angolo riservato e confortevole.

In un monolocale, il divano letto a tre posti rappresenta un’ottima soluzione per allestire una zona giorno-notte con una soluzione semplice e al tempo stesso raffinata e funzionale.

Spesso un divano a tre posti può essere personalizzato in base alle preferenze specifiche di ognuno e alle esigenze di spazio, oppure impreziosito con l’aggiunta di dettagli tali da renderlo ancora più comodo, dai cuscini ai poggiatesta.

Un discorso a parte meritano i divani relax dotati di motore elettrico, che consentono di personalizzare l’esperienza del riposo con un elemento innovativo, studiato per offrire una maggiore sensazione di comfort.

Quando optare per un divano angolare

Un divano angolare è un complemento molto versatile e originale, ideale per personalizzare un ambiente scegliendo la soluzione più adatta.

Il divano angolare può essere collocato contro la parete, può definire un’area salotto abbinato a un paio di poltrone, oppure può essere posizionato come divisorio al centro della stanza, creando due zone distinte all’interno di un open space.

In conclusione, si può dire che ad ogni ambiente si addica un tipo di divano specifico e che, con un po’ di attenzione, trovare il modello che risponda perfettamente alla proprie necessità non sia per niente difficile, tuttavia il consiglio è quello di effettuare sempre un breve studio dell’ambiente di destinazione.