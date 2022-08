Gli elementi tipici dell’arredo di una casa al mare sono quelli che hanno intrinseco lo stile marittimo: il segreto è quello di ricreare spazi in sintonia con l’ambiente circostante.

Le idee per arredare una casa al mare con o senza giardino sono tante e seguono le ultime tendenze in grado di realizzare interni eleganti in ogni ambiente! Questo trend offre pratiche soluzioni dalla scelta dei colori ai mobili, complementi e accessori fino alle catenarie e alle decorazioni. Ecco alcune idee a cui ispirarsi per rendere unica la propria casa al mare.

Le ispirazioni di arredamento più belle per una casa al mare

Gli elementi tipici dell’arredo di una casa al mare sono quelli che hanno intrinseco lo stile marittimo. Pertanto, il segreto per rendere bella e funzionale una casa al mare è quello di ricreare spazi in sintonia con l’ambiente circostante e accostare colori che si rifacciano ai materiali tipici della zona. I prediletti tra questi sono i materiali naturali, come la pietra e il legno, il cotto e i tessuti grezzi:

Lino

Cotone

Canapa.

Inoltre, per la realizzazione degli arredi, in particolare gli arredi esterni, spiccano il cuoio, la paglia intrecciata e il rattan. Inoltre, il metallo è perfetto da utilizzare su sedie, tavoli e chaise longue, appunto, in ferro battuto.

Colori e materiali di tendenza per la casa al mare

I colori e i materiali di tendenza per arredare la casa al mare in stile marittimo possono essere declinati in nuance fresche e luminose, come il bianco e il blu in tutte le sue sfumature.

Anche il rosso corallo o il verde mare sono di tendenza. Ciò che conta è che il tema del mare sia assolutamente predominante per un effetto marinaro perfetto. Invece, per quanto riguarda i materiali, molto spesso, è preferibile lasciare gli arredi in legno nel loro colore naturale. Mentre, per gli elementi decorativi e i vari complementi d’arredo, come i lampadari, è bene scegliere materiali naturali quali la ceramica, paglia e vimini.

Il living room della casa al mare

Il living room della casa al mare è dedicato a cene in compagnia, chiacchiere e relax. Nell’ambiente, meglio se spazioso e arioso, sono i benvenuti cuscini rivestiti di tessuto naturale che ispirano comfort e tranquillità. In questo ambiente il divano è protagonista, meglio se in colori neutri e materiali naturali resistenti agli agenti atmosferici.

Ispirazioni per l’arredo della cucina della casa al mare

Anche per l’arredo della cucina della casa al mare è meglio optare per uno spazio accogliente che sappia infondere serenità. Pertanto, anche in questo ambiente è preferibile scegliere nuances fresche, dal bianco a varie sfumature di blu. L’arredo è bene che sia essenziale e semplice. L’importante è che valorizzi mobili e complementi d’arredo in legno in modo da riprodurre un vero e proprio ambiente marittimo.

Idee e consigli per arredare la camera da letto di una casa al mare

È necessario che la camera da letto di una casa al mare sia semplice e sobria. Dovendo ispirare freschezza è meglio che sia provvista di grandi e ampie finestre complete di tende in tessuto naturale, per esempio, in fresco lino. Non mancano tappeti leggeri, accessori in vimini e lenzuola in lino bianco per riprodurre un effetto nautical. Infine, l’armadio perfetto è bene che sia in legno massiccio.

L’essenziale per gli spazi esterni della casa al mare

Il terrazzo e il giardino, se presenti, valorizzano tutta la casa. Ciò specialmente se arredati al meglio con complementi di decoro e accessori adatti ad accogliere gli ospiti per rinfrescanti aperitivi e piacevoli cene.

Gli spazi esterni si possono attrezzare con ombrelloni, tendaggi e anche pergolati e tettoie per ripararsi dal sole e godersi rilassanti momenti all’aperto. Il tutto è bene che sia corredato da divanetti dove lasciarsi andare a lunghe conversazioni con gli amici. Infine, per godere al massimo degli spazi esterni è bene pensare anche alla giusta illuminazione. Le catenarie per esterni, per esempio, sono ottime per illuminare ma allo stesso tempo arredare con stile.