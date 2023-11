LAGO, è un’azienda italiana che realizza soluzioni d’arredo interamente “Made in Italy”, raffinate ed eleganti. Dedicate sia a contesti privati che a luoghi destinati alla collettività, come negozi e ristoranti, le sue creazioni sono il risultato di studi e ricerche che mirano a creare prodotti curati, duraturi e di elevata qualità.

LAGO concepisce il design come un autentico strumento di trasformazione sociale. Viene infatti visto e vissuto come una vera e propria disciplina, capace di produrre senso e non solo prodotti. Disegna, infatti, scenari in grado di migliorare la qualità delle vite, alimentando cultura ed empatia fra gli spazi interni e le persone che li abitano.

Diversi sono i valori che identificano l’azienda italiana. Da sempre, in ogni fase produttiva, LAGO s’impegna per utilizzare materiali che non impattano sull’ambiente, che si distinguono per gli alti standard qualitativi. Un’attenzione evidente anche all’interno della LAGO Fabbrica, dove sono implementate misure ad hoc, in linea con i requisiti degli standard internazionali.

Anche la qualità e la ricerca per l’eccellenza sono degli elementi chiave nell’identità aziendale. I prodotti, infatti, sono il frutto di ricerche e studi accurati. Senza scordare, poi, che alle macchine viene affiancato anche il preciso lavoro umano che, oltre ad un’ulteriore attenzione per i dettagli, coniuga l’affidabilità dei processi industriali alla dedizione di una cura artigianale.

Spinta da una grande attenzione verso l’ambito digitale, LAGO pone al centro la persona, contando su una community in continua crescita, ad oggi fatta di oltre 25 milioni di utenti. L’impegno per rafforzare il proprio ecosistema digitale, infatti, è testimoniato da diverse iniziative. In aggiunta alla consulenza gratuita e al configuratore online, nel 2023 è stato lanciato il nuovo sito web, che mira ad offrire un’esperienza di navigazione inclusiva e personalizzata, riducendo anche i costi, i consumi e le emissioni di CO2.

Per quanto riguarda le soluzioni d’arredo, i prodotti realizzati da LAGO sono modulari e versatili. Si adattano così sia alle esigenze dei contesti abitativi privati (come le camere da letto moderne) che alle necessità degli ambienti pubblici. Oltre ad assicurare la massima personalizzazione e flessibilità, inoltre, si caratterizzano per le linee semplici ed essenziali e per il design elegante e senza tempo.

La storia di LAGO, del resto, risale già alla fine del XIX secolo, periodo in cui iniziarono ad essere prodotti i primi mobili in legno. Arrivata alla quarta generazione, nel 2006, l’azienda si è aperta al mercato internazionale, offrendo al pubblico il suo innovativo design modulare, assieme ad una comunicazione non convenzionale e ad un grande orientamento verso il mondo digitale. È Daniele Lago, giovane imprenditore, che guida l’azienda in questa fase, investendo sulla cultura come asset strategico per lo sviluppo.

Oggi LAGO può contare su un team di manager qualificati, a cui vanno ad unirsi oltre 200 collaboratori. L’impresa, ancora in fase di espansione, è presente in più di 20 Paesi in tutto il mondo, con oltre 400 negozi selezionati.