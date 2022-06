Guida: come scegliere il nuovo frigorifero

Quando ci si accinge alla scelta di un nuovo frigorifero, in linea di massima, è essenziale saper valutare le proprie esigenze legate a dimensioni, estetica e funzionalità.

Un grande elettrodomestico che non può mancare all’interno di ogni abitazione è senz’altro il frigorifero, necessario per la corretta conservazione di ogni tipo di alimento. Il dispositivo dovrebbe essere dotato anche di un valido congelatore, che permetta di mantenere in condizioni ottimali quei cibi che non verranno consumati in un arco di tempo breve. Insomma i frigocongelatori rappresentano l’elettrodomestico principale nelle cucine degli italiani, perché permettono di gestire al meglio la dispensa e di non sprecare il cibo.

Di seguito una breve guida per l’acquisto di un nuovo frigorifero. Dando un’occhiata a questo link, inoltre, sarà possibile individuare le diverse caratteristiche dei migliori frigocongelatori sul mercato e scoprirne i diversi punti di forza.

Quali elementi vanno monitorati al momento della scelta del nuovo frigorifero

Quando ci si accinge alla scelta di un nuovo frigorifero, in linea di massima, è essenziale saper valutare le proprie esigenze legate a dimensioni, estetica e funzionalità. Considerata l’importanza di questo grande elettrodomestico – e, potenzialmente, della spesa da affrontare – non è comunque possibile ricondurre esclusivamente a questi 3 aspetti la propria scelta.

Gli altri aspetti da tenere in mente quando si deve acquistare un nuovo frigorifero riguardano sicuramente anche i consumi e le esigenze reali del nucleo familiare.

Estetica e dimensioni della cucina

Il primo elemento che balza subito in mente riguarda gli spazi nei quali il frigo dovrà essere inserito. Se si ha una cucina ad incasso, è necessario valutare solo quei modelli dalle misure adeguate ad un contesto simile, da inserire all’interno di un apposito cassone. In queste circostanze, i modelli a monoporta sono perfetti per essere immessi in moduli dall’ampiezza di soli 60 centimetri.

Nel caso in cui il proprio elettrodomestico non debba essere collocato in una cucina ad incasso, la situazione cambia. Sarà possibile infatti avere piena libertà di scelta, selezionando un modello da installare a proprio piacimento e senza alcun tipo di limitazione. Esteticamente, sarà sufficiente optare per un frigorifero che si abbini al meglio con il resto della cucina, riprendendone i colori principali o quelli dei dettagli, magari giocando con i colori complementari.

Funzionalità e caratteristiche tecniche

I frigocongelatori di nuova generazione presentano caratteristiche davvero innovative. Sono migliorate moltissimo sia le prestazioni a livello energetico, sia i materiali utilizzati per la costruzione e la finitura dei frigocongelatori. Le nuove tecnologie inoltre, consentono di conservare più a lungo e in maniera ottimale tutti gli alimenti, grazie alla temperatura costante e alla giusta quantità di umidità nel vano frigorifero: questo permette di consumare alimenti che, sebbene siano in frigo da diverso tempo, mantengono inalterati i valori nutrizionali.

Da sottolineare anche la longevità dei nuovi frigocongelatori: l’acquisto di questo elettrodomestico è un investimento a medio lungo termine, dato che possono durare anche più di 20 anni.

L’importanza delle abitudini familiari

Quando ci si accinge ad acquistare un nuovo frigorifero, non ci si può dimenticare delle abitudini familiari relative al consumo di ciascun membro. Se una famiglia è costituita da due o al massimo tre persone, la capacità interna dell’apparecchio potrebbe essere anche pari a circa 100-150 litri, senza la necessità di misure generose.

Se invece una famiglia è formata da almeno quattro persone, la valutazione da portare avanti cambia significativamente e in tal caso è doveroso comprare un frigorifero dalla capienza complessiva ben superiore, con un vano interno da almeno 280 litri di capacità.

Ogni elemento può fare la differenza e può contribuire all’acquisto di un frigorifero che soddisfi al meglio qualsiasi necessità. Non resta altro da fare che mettere a confronto i vari modelli e trovare quello ottimale per ogni esigenza personale e familiare.