Le sedie in legno o plastica, uno dei must dell’arredamento online

Il settore d'arredamento ha ricevuto un'improvvisa crescita, le sedie in materiali come legno o plastica sono diventate parte integrante delle proposte.

Secondo un recente studio, la dimensione del mercato globale dei mobili di arredamento era di 475,4 miliardi di dollari nel 2020: la previsione è che il mercato giungerà a 720,2 miliardi di dollari entro il 2028. Ciò è dovuto all’impatto globale del COVID-19, con il mercato che ha assistito a uno shock positivo della domanda in tutto il mondo durante la pandemia.

Online infatti è possibile scegliere una moltitudine di oggetti e accessori di arredamento. Ad esempio per la cucina – che è uno degli ambienti in cui trascorriamo la maggior parte del tempo – si va dalle cucine ai rivestimenti, dai piani da lavoro ai lavelli, rubinetti, fino alle sedie e ai tavoli.

Le sedie dalla sala da pranzo e cucina da acquistare online

La sedia in metallo è rivestita in ecopelle o tessuto in diverse varianti di colore: la rotondità dello schienale che si sviluppa intorno al corpo le conferisce la forma di una poltroncina. Invece quella in policarbonato trasparente è inspirata ad un modello classico: il materiale le conferisce una solidità ottima, e il design è moderno e coinvolgente.

La sedia in legno di faggio è acquistabile sempre online – ad esempio il portale Favi propone una innumerevole gamma di arredamenti – con seduta in massello: inoltre ha una fessura a forma di cuore presente sullo schienale, donandole un tocco chic.

Moderne sono le sedie in tessuto patchwork con fantasia a quadri, e con gambe in legno e struttura in acciaio. Quella in ecopelle è caratterizzata da un design sofisticato e contemporaneo, e in tal caso si può giocare su vari colori, dal giallo al nero, rosso. Quella in abs, legno e metallo è confortevole e offre eleganza al tavolo, rimandando alle tendenze dei mobili nordici grazie alle gambe in faggio naturale.

La sedie elegante per la cucina

Elegante è quella con legno di acacia laccato, con linea ergonomica dello schienale, offrendo naturalezza e freschezza. Infatti l’acacia è un legno esotico, presente nel settore dell’arredamento con le sue circa 950 tipologie

Classica è la sedia in legno massello, in tinta color noce, senza braccioli e stile arte povera: è un must che si adatta a vari tipi di arredamento, e risulta comoda e solida.

Sempre in ecopelle ci sono le sedie con struttura in metallo cromato, dal design moderno: la seggiola è comoda ed elegante, ideale per arredare sale da pranzo, soggiorni e cucine.

Arredare la cucina online

Per quanto riguarda l’arredamento della cucina, si può optare – sempre online – per tutti gli elementi necessari. Si va dalle stoviglierie agli oggetti per la conservazione degli alimenti, dalla pasticceria alla biancheria, elettrodomestici, rivestimenti delle pareti, piani da lavoro, cappe da incasso, rubinetti e miscelatori. Le stesse cucine possono essere scelte con diverse opzioni: si va da quelle con elementi componibili, a quelle in alluminio, da quelle in truciolare laminato color beige, alla cucina grigio opaco in rovere artigianale. Le cucine possono essere abbellite con pannelli etnici o in legno, realizzati in maniera artigianale e caratterizzano anche lo spazio più semplice.