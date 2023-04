CeramicStore.eu è la soluzione migliore per allestire il tuo bagno, con arredi di qualità, accompagnati da riduzioni uniche e consulenze continue. Scopri di più sull'ecommerce in questo articolo.

CeramicStore.eu è l’e-commerce che, con professionalità e passione, aiuta i propri clienti ad allestire il loro bagno dei sogni con arredi di qualità, accompagnati da riduzioni uniche e consulenze continue. L’azienda, attiva da oltre trent’anni, annovera in catalogo più di 15.000 alternative, espressione di brand autorevoli, come Ares e Paffoni. Le spedizioni sono celeri ed è prevista l’opportunità di richiedere il servizio di Assicurazione Kasko a costo zero.

In appena qualche istante su www.ceramicstore.eu, l’utente incontra un’ampia proposta, in cui figurano vasche, box doccia, piatti doccia, specchi ingranditori, sanitari sospesi, cassette di scarico, mobili, rubinetteria e molteplici accessori bagno, come appendini e dispenser di sapone. Inoltre, è stata implementata una sezione dedicata ai termoarredi e ai radiatori decorativi di design, oggetti dallo stile irresistibile, in grado di stupire con grafiche ad alta definizione.

Per quanto riguarda i marchi, invece, sono stati selezionati unicamente quelli più autorevoli del settore, che coniugano resistenza, durevolezza e alta qualità. Tra questi possiamo ricordare Hom Warm, Geberit, Azzurra Ceramica, Ideal Standard, Ares o Paffoni.

L’intera offerta si distingue per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. A ciò si uniscono convenienti promozioni, che conducono ad un reale risparmio rispetto ai prezzi di listino ufficiali. E poi, con un tap sulla sezione “Outlet” sono disponibili soluzioni di arredo bagno e riscaldamento scontate fino al 70%.

I pagamenti online avvengono in totale sicurezza. Le modalità tra cui l’utente può scegliere sono PayPal, carta di credito, bonifico bancario o soluzioni rateali con Soisy e Scalapay. Le spedizioni sono effettuate da corrieri con comprovata esperienza, come Bartolini, GLS, Fercam e Susa Trasporti, e la merce viene accuratamente imballata per garantirne l’integrità durante il trasporto.

CeramicStore.eu offre la possibilità di richiedere il servizio di consegna al piano, basta contattare il customer care, accessibile tramite indirizzo e-mail, chat online, numero di telefono e WhatsApp. In aggiunta, nell’eventualità di un acquisto errato o di prodotti danneggiati, è possibile approfittare del reso. Per gli articoli contrassegnati dall’apposito bollino, è valido entro 60 giorni.

Il negozio digitale rappresenta un’autentica eccellenza del commercio elettronico italiano. È presente, infatti, nella classifica “Le stelle dell’e-commerce 2022″ stilata da Corriere della Sera in collaborazione con Statista. Infine, gli oltre 2.600 feedback presenti su Recensioni Verificate giungono a conferma della qualità degli articoli e della professionalità del team aziendale.

Iscriviti subito alla newsletter su www.ceramicstore.eu per scoprire le ultime novità in anteprima e ricevere sconti vantaggiosi!