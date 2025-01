Rapina all’ufficio postale: i dettagli dell’operazione

Il 30 ottobre scorso, l’ufficio postale di San Costantino Calabro, un comune situato nel Vibonese, è stato teatro di una rapina audace che ha scosso la comunità locale. Due uomini, travestiti con barbe finte, occhiali da sole e copricapi, hanno messo in atto un colpo ben pianificato, utilizzando un’auto rubata per raggiungere il luogo del crimine. Dopo aver portato a termine la rapina, i malviventi hanno abbandonato il veicolo rubato, fuggendo a bordo di un altro mezzo nascosto nelle vicinanze.

Indagini e arresti: il ruolo dei carabinieri

Le indagini condotte dai carabinieri di San Costantino Calabro sono state rapide ed efficaci. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ai rilievi tecnici e all’incrocio di dati investigativi, gli inquirenti sono riusciti a risalire all’identità dei due rapinatori. Le perquisizioni domiciliari effettuate presso le abitazioni dei sospetti hanno portato alla scoperta di sostanze stupefacenti e strumenti utilizzati per il confezionamento della droga, aggravando ulteriormente le accuse a loro carico.

Il coordinamento con la Procura di Vibo Valentia

L’operazione è stata coordinata dalla Procura di Vibo Valentia, che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due uomini arrestati. Questo intervento non solo ha portato alla cattura dei responsabili della rapina, ma ha anche messo in luce l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità nella regione. La comunità di San Costantino Calabro può ora tirare un sospiro di sollievo, sapendo che i colpevoli sono stati messi fuori gioco.