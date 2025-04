Il ruolo di Antonio Messina nella mafia siciliana

Antonio Messina, conosciuto con il soprannome di “l’avvocato”, è stato arrestato dai carabinieri del Ros su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Le accuse a suo carico sono gravi: avrebbe gestito i proventi delle attività del clan mafioso di Campobello di Mazara, garantendo supporto economico a Matteo Messina Denaro, l’ultimo boss di Cosa Nostra, recentemente deceduto.

Questo arresto segna un passo significativo nelle indagini contro la mafia siciliana, rivelando la complessità delle relazioni tra i membri del clan e le loro operazioni illecite.

Indagini e arresti: la rete mafiosa si allarga

Le indagini non si fermano qui. Gli inquirenti stanno continuando a lavorare per smascherare la fitta rete di collaboratori e sostenitori di Messina Denaro. Solo pochi mesi fa, il 14 aprile, era stata arrestata Floriana Calcagno, un’amica del boss, accusata di averlo assistito durante la sua latitanza. Questo dimostra come la mafia continui a operare attraverso una rete di contatti e alleanze, rendendo difficile il lavoro delle forze dell’ordine. La recente operazione ha portato anche agli arresti domiciliari di Messina, che ora è monitorato tramite un braccialetto elettronico.

Il profilo di Messina e le sue connessioni mafiose

Messina, 79 anni, è descritto come un massone “in sonno” e ha una lunga storia di legami con Cosa Nostra. Già latitante e condannato per concorso esterno a mafia e narcotraffico, era noto con il soprannome di “Solimano”. Le indagini hanno rivelato che Messina era in contatto con diversi personaggi criminali, finalizzati a concludere operazioni imprenditoriali lucrative. Tra queste, la gestione di un oleificio e attività legate al superbonus 110%, che dimostrano come la mafia cerchi di infiltrarsi in settori economici legittimi per riciclare denaro sporco.

La sua affiliazione a Cosa Nostra è stata confermata da testimonianze e documenti, evidenziando come la mafia continui a mantenere una rete di influenze e potere in Sicilia. Le autorità sono ora impegnate a interrompere queste connessioni e a portare alla luce ulteriori dettagli su come la mafia operi nel tessuto economico e sociale della regione.