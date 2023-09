Fra il 13 e il 14 agosto 2023, l’uomo ha rapinato due pasticcerie in zona Giostra, nel messinese. Dopo settimane di indagini, il 39enne è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile.

Giostra, arrestato il 39enne che rapinò due pasticcere

La prima rapina è stata commessa il 13 agosto, intorno alle otto del mattino. L’uomo è entrato nell’esercizio commerciale con il volto coperto e armato di coltello. Ha minacciato il titolare ed è fuggito con il contenuto del registratore di cassa, pari a circa 250 euro. Il secondo furto, consumato sempre ai danni di una pasticceria di Giostra, è avvenuto intorno alle 10:30. Anche in questo caso l’uomo è entrato armato, coperto da una bandata e dal cappuccio della felpa. Incurante della presenza dei clienti, ha intimato alla commessa di consegnargli il denaro, circa 300 euro.

Le indagini della Polizia

A seguito delle denunce avanzate dai titolari delle due pasticcerie, la Polizia ha avviato le indagini per identificare il colpevole. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, installate in prossimità dei locali, sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo. Il 39enne è stato arrestato e il quadro probatorio è stato condiviso dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere fino al processo.