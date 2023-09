La Polizia di Arezzo ha placato una rissa avvenuta in una stazione di servizio che poteva degenerare: uno dei due, infatti, era armato di coltello.

Placata rissa in stazione di servizio

Intorno alle ore 22:00 della serata di ieri, giovedì 21 settembre, gli agenti della Polizia di Stato di Arezzo sono dovuti intervenire nella stazione di servizio “Arno” a causa di una rissa.

Coinvolte due persone che sono arrivate alle mani dopo un litigio, tra cui un camionista, che però era armato di coltello. Proprio quest’ultimo era ubriaco, e gli uomini delle forze dell’ordine hanno dovuto ricorrere persino alla pistola a impulsi elettrici per sedarlo.

L’intervento e le condizioni di salute dei due

L’uomo armato di coltello era evidentemente ubriaco, e per questo la Polizia ha cercato di attirare la sua attenzione su di loro per distoglierlo dal malcapitato avversario, già sanguinante, facendolo ritornare alla ragione. Purtroppo però la tattica non ha funzionato, ed è stato necessario l’uso del teaser.

Trasportato all’ospedale è risultato totalmente ubriaco, con un tasso alcolemico superiore di quasi 5 volte al limite previsto. L’altro uomo, invece, un suo collega autotrasportatore, è stato ferito con una coltellata a un braccio. È stato medicato e poi dimesso.